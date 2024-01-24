Тренер «Сочи» Кокорев — о плей-офф КХЛ: «Середнячки могут навязать хорошую борьбу и побороться за Кубок»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» оценил шансы команд-середняков на выигрыш Кубка Гагарина.
— На августовском турнире разлетелась ваша фраза о цели «Сочи» на сезон — Кубке Гагарина. Не жалеете сейчас о своих словах?
— Не жалею. Надо выходить на лед и ничего не бояться. У каждого хоккеиста и тренера должна быть цель — выиграть Кубок Гагарина. Это мечта каждого в КХЛ. Если начинать чемпионат только с мыслью о попадании в плей-офф, то это неправильно. Цель — всегда Кубок. Я не жалею, что так сказал. Буду идти к этой цели. Не знаю, сколько для этого понадобится времени. Если твоя цель — только остаться на работе и подписать новый контракт, разве это цель? Надо стремиться к победам.
— Вашу философию сложно доносить до игроков? В «Сочи» хорошая инфраструктура, но больших задач команда не решает. К контракту в клубе некоторые могут отнестись как к подарку судьбы.
— Все — внутри нас. В Северной Америке много примеров, когда молодая команда выходит в плей-офф с последнего места и может выиграть Кубок. Все дело в нас самих. Если мы захотим этого, если будем сражаться в каждой игре, то эта цель станет ближе. Если будем сдаваться и опускать руки, то тяжело что-то выиграть. А город неважен. Конечно, свои нюансы есть. Мы — третья команда лиги по перелетам. Поездки тяжелые. Мы прилетаем всегда ночью, следующий день разбит. Это минус. Я лично спокойно отношусь к солнцу и морю. Где бы мы ни были, надо стремиться к большим целям в жизни.
— В КХЛ слабо представляется сценарий, когда команда, вышедшая в плей-офф с последнего места любой конференции, выиграет Кубок Гагарина.
— Надо ломать стереотипы.
— Разве это реально?
— А почему нет? Почему в НХЛ это реально, а у нас нет?
— В НХЛ платежные ведомости команд очень близки, соответственно, и возможности равны.
— Согласен. Но если грамотно подойти к плей-офф, то все возможно. Плей-офф — другой хоккей, другой турнир. Можно выигрывать в овертаймах и пройти топового соперника. Дальше — то же самое. Все возможно в хоккее. Конечно, у нас сразу видны топовые команды, но надо ломать стереотипы. Почему бы и нет? Середнячки могут навязать хорошую борьбу и побороться за Кубок.
После 54 матчей «Сочи» с 38 очками занимает последнее место на «Западе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -