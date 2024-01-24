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Сегодня, 15:30

Тренер «Сочи» Кокорев — о плей-офф КХЛ: «Середнячки могут навязать хорошую борьбу и побороться за Кубок»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Дмитрий Кокорев.
Фото ХК «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» оценил шансы команд-середняков на выигрыш Кубка Гагарина.

— На августовском турнире разлетелась ваша фраза о цели «Сочи» на сезон — Кубке Гагарина. Не жалеете сейчас о своих словах?

— Не жалею. Надо выходить на лед и ничего не бояться. У каждого хоккеиста и тренера должна быть цель — выиграть Кубок Гагарина. Это мечта каждого в КХЛ. Если начинать чемпионат только с мыслью о попадании в плей-офф, то это неправильно. Цель — всегда Кубок. Я не жалею, что так сказал. Буду идти к этой цели. Не знаю, сколько для этого понадобится времени. Если твоя цель — только остаться на работе и подписать новый контракт, разве это цель? Надо стремиться к победам.

— Вашу философию сложно доносить до игроков? В «Сочи» хорошая инфраструктура, но больших задач команда не решает. К контракту в клубе некоторые могут отнестись как к подарку судьбы.

— Все — внутри нас. В Северной Америке много примеров, когда молодая команда выходит в плей-офф с последнего места и может выиграть Кубок. Все дело в нас самих. Если мы захотим этого, если будем сражаться в каждой игре, то эта цель станет ближе. Если будем сдаваться и опускать руки, то тяжело что-то выиграть. А город неважен. Конечно, свои нюансы есть. Мы — третья команда лиги по перелетам. Поездки тяжелые. Мы прилетаем всегда ночью, следующий день разбит. Это минус. Я лично спокойно отношусь к солнцу и морю. Где бы мы ни были, надо стремиться к большим целям в жизни.

Дмитрий Кокорев. «Не жалею о фразе про Кубок Гагарина. Надо ломать стереотипы». Тренер «Сочи» — о сезоне и целях команды

— В КХЛ слабо представляется сценарий, когда команда, вышедшая в плей-офф с последнего места любой конференции, выиграет Кубок Гагарина.

— Надо ломать стереотипы.

— Разве это реально?

— А почему нет? Почему в НХЛ это реально, а у нас нет?

— В НХЛ платежные ведомости команд очень близки, соответственно, и возможности равны.

— Согласен. Но если грамотно подойти к плей-офф, то все возможно. Плей-офф — другой хоккей, другой турнир. Можно выигрывать в овертаймах и пройти топового соперника. Дальше — то же самое. Все возможно в хоккее. Конечно, у нас сразу видны топовые команды, но надо ломать стереотипы. Почему бы и нет? Середнячки могут навязать хорошую борьбу и побороться за Кубок.

После 54 матчей «Сочи» с 38 очками занимает последнее место на «Западе».

КХЛ
ХК Сочи
Дмитрий Кокорев
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 56 31 25 68
5 Трактор 55 30 25 66
6 Лада 56 27 29 66
7 Ак Барс 53 31 22 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 54 21 33 53
10 Сибирь 54 21 33 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 54 35 19 74
3 СКА 54 35 19 73
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 54 27 27 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 53 24 29 53
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 54 16 38 38
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29.01
24.01 12:00
Амур – Сал. Юлаев
 2 : 3 Б
24.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 2 : 1
24.01 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 - : -
24.01 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
24.01 19:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
24.01 19:30
СКА – Барыс
 - : -
24.01 19:30
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
24.01 19:30
Витязь – Сибирь
 - : -
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