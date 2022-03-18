Миронов рассказал о роли Жамнова в подготовке «Спартака» к серии со СКА

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов высказался о роли Алексея Жамнова в подготовке к серии со СКА.

«Жамнов — тренер национальной сборной. Он всех знает. Мы много общались, разговаривали. Всегда прислушиваемся к нему. Он внес лепту в сегодняшнюю победу. У нас одна семья, один кулак.

Сегодня он был без наушника. Мы разговаривали с ним за день до игры. Где-то он нам что-то подсказал, и мы это приняли. Даже успели поработать над тем, что он советовал. От Алексея Юрьевича идет большая помощь. Большо спасибо ему!» - сказал Миронов.

В первом матче второго раунда плей-офф КХЛ «Спартак» победил СКА со счетом 6:1. Вторая игра пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге.