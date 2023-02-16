Роман Ротенберг: «Пытаемся усилить лучшие стороны Гусева»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:0).
«У нас была задача — выиграть матч любой ценой. Мы потратили много сил на выезде, частично восстановились. Ребята молодцы, выполнили установку, у нас была железобетонная оборона. В атаке добавим, работаем дальше.
Форма Никиты Гусева? Он готовился вместе с нашими ребятами, работал в команде, там было два звена, отрабатывающих тактику, физику. Пытаемся усилить лучшие стороны Гусева. Сегодня он внес свой вклад в победу. Но все только начинается, в следующих играх увидим, что он будет добавлять. Мы подводим команду к общему знаменателю перед плей-офф.
Кубок Континента? Важный этап. Во времена Советского Союза был только гладкий чемпионат, который было трудно выиграть. Сейчас это еще сложнее — больше матчей, меньше времени на восстановление. Важно было показать, что мы способны побеждать на долгом отрезке. Стабильность — признак мастерства», — цитирует тренера сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|64
|36
|28
|82
|6
|Витязь
|64
|33
|31
|74
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|64
|27
|37
|62
|10
|Куньлунь
|64
|21
|43
|48
|11
|Сочи
|63
|8
|55
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|64
|38
|26
|85
|2
|Автомобилист
|63
|35
|28
|79
|3
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|4
|Сибирь
|64
|36
|28
|79
|5
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|6
|Авангард
|63
|35
|28
|77
|7
|Адмирал
|64
|31
|33
|71
|8
|Нефтехимик
|64
|31
|33
|67
|9
|Амур
|64
|29
|35
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|17.02
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -