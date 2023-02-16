Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:46

Роман Ротенберг: «Пытаемся усилить лучшие стороны Гусева»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:0).

«У нас была задача — выиграть матч любой ценой. Мы потратили много сил на выезде, частично восстановились. Ребята молодцы, выполнили установку, у нас была железобетонная оборона. В атаке добавим, работаем дальше.

Форма Никиты Гусева? Он готовился вместе с нашими ребятами, работал в команде, там было два звена, отрабатывающих тактику, физику. Пытаемся усилить лучшие стороны Гусева. Сегодня он внес свой вклад в победу. Но все только начинается, в следующих играх увидим, что он будет добавлять. Мы подводим команду к общему знаменателю перед плей-офф.

Кубок Континента? Важный этап. Во времена Советского Союза был только гладкий чемпионат, который было трудно выиграть. Сейчас это еще сложнее — больше матчей, меньше времени на восстановление. Важно было показать, что мы способны побеждать на долгом отрезке. Стабильность — признак мастерства», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509960.html
Никита Гусев
ХК Сибирь
ХК СКА
Роман Ротенберг
2
0
Читайте также
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартемьянов о поражении от СКА: «Моменты неплохие были, надо было забивать, сыграть хладнокровнее, «доесть» шайбу»

Кудашов о поражении от «Спартака»: «Эмоции неважные. Впечатления такие же»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 47 18 99
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 64 36 28 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 64 31 33 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 64 29 35 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
Результаты / календарь
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 16:30
Авангард – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости