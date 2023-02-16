Кудашов о поражении от «Спартака»: «Эмоции неважные. Впечатления такие же»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Эмоции неважные. Впечатления такие же. Как и в каждой игре, есть хорошее и плохое. Разберем и будем готовиться дальше. Послезавтра следующая игра.

— Нередко обсуждали проблему большинства. Однако раньше моменты создавались, а сегодня — нет.

— Мы еще и самый важный гол сегодня пропустили в большинстве...

— Так что же произошло?

— В прошлом матче мы две забили в большинстве. Если говорить про сегодня, то соперник делает выводы, меняет свое меньшинство, понимает, откуда идет угроза. Мы сыграли плохо и не перестроились.

— Состав решили не менять в связи с тем, что играли с тем же соперником?

— Да, все верно.

— Вероятно, «Динамо» так и останется на пятом месте в таблице. Осталось всего четыре матча. Как будете команду готовить? В первом периоде показалось, что у некоторых пропала концентрация.

— Хоккей — такая штука, что если где-то упустишь, сыграешь не в полную, поставишь не тот состав, то потом не наверстаешь. Мы не будем отходить от своей игры и подготовки, от серьезности каждой игры. Какой состав будет, в каких сочетаниях — уже другой вопрос. Однозначно будут возвращаться игроки и набирать форму. Когда именно — посмотрим. Либо на следующую игру, либо на заключительный отрезок регулярки. Такого, что мы не будем эти матчи играть или молодежку станем поднимать — не будет.

— Андрей Миронов не играл в третьем периоде. Что-то серьезное?

— Нет, там несерьезно.

— Не показалось, что сегодня многие броски были ради броска?

— Не помню. Видел, что когда нужно было, ребята бросали. Не совсем хорошо, но, по-моему, по делу. Нужно проанализировать игру, чтобы дать ответ на этот вопрос.

— Талалуев забросил необычным образом. Есть претензии к своим игрокам или это несчастный случай?

— В этой смене другие игроки неправильно сыграли. Почему шайба там вообще появилась?