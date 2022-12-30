Мартемьянов — о победе над «Автомобилистом»: «По буллитам мы традиционно выиграли»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (1:0 Б) в матче КХЛ.

«Очень напряженный матч, был приличный накал, никто не хотел уступать. Моменты были у обеих команд, но вратари очень прилично отыграли. А по буллитам мы традиционно выиграли. Я больше доволен меньшинством, чем недоволен большинством. Командная игра мне понравилась: где надо — атаковали, где надо — оборонялись. Второй и третий периоды нам удались. Звено Овчинников — Голубев — Яковлев было самым цельным, оно создавало напряжение, владея шайбой. Они выглядели посвежее остальных сочетаний», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

«Сибирь» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 47 играх. Следующий матч команда проведет 5 декабря дома с «Авангардом».