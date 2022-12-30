Гимаев-младший: «Билялетдинов может наладить микроклимат в «Ак Барсе»
Известный комментатор Сергей Гимаев-младший поделился мнением о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».
«Билялетдинов может наладить микроклимат в команде, — цитирует «РБ Спорт» Гимаева. — Многие игроки ему хорошо знакомы. Тем более, он соскучился по хоккею. Да, он уходил на пенсию, но тот же Крикунов тоже неоднократно объявлял, что все, пора уже с хоккеем завязывать».
67-летний Билялетдинов назначен главным тренером «Ак Барса» до конца сезона-2022/23.
На данный момент казанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице КХЛ, набрав 49 очков в 44 матчах.
Источник: РБ Спорт
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