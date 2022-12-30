Гимаев-младший: «Билялетдинов может наладить микроклимат в «Ак Барсе»

Известный комментатор Сергей Гимаев-младший поделился мнением о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

«Билялетдинов может наладить микроклимат в команде, — цитирует «РБ Спорт» Гимаева. — Многие игроки ему хорошо знакомы. Тем более, он соскучился по хоккею. Да, он уходил на пенсию, но тот же Крикунов тоже неоднократно объявлял, что все, пора уже с хоккеем завязывать».

67-летний Билялетдинов назначен главным тренером «Ак Барса» до конца сезона-2022/23.

На данный момент казанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице КХЛ, набрав 49 очков в 44 матчах.