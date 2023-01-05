Мартемьянов — о победе над «Авангардом»: «Постарались сыграть плотно и жестко»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче с «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Спасибо нападающим, которые сегодня хорошо играли в обороне и тем самым помогали защитникам. К сожалению, у нас сегодня по непредвиденным обстоятельствам немного урезался состав. У Михала Чайковски вылетели зубы, подозрение на сотрясение. Но никакой стрессовой ситуации для нас в этом нет. Незачем хвататься за голову. У нас были игроки, чтобы его заменить.

При счете 2:1 мы играли так, как хотели и оказались сильнее в этом сибирском дерби. Количество блокированных бросков дает понять, что вышли заряженными. Если не трогать соперника, то они так разгуляются! Как в матче с прошлым соперником. Мы постарались сыграть плотно и жестко», — приводит слова Мартемьянова сайт лиги.

«Сибирь» прервала серию «Авангарда» из семи побед подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 48 матчах.