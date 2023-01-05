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Сегодня, 18:13

Кравец: «Хорошо отыграл вратарь «Сибири», а мы пропустили два досадных гола»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3) в матче КХЛ.

«Считаю, что провели хорошо все три периода. Ребята выкладывались, создали моменты, не сдавались. Хорошо отыграл вратарь «Сибири», а мы пропустили два досадных гола на контратаках. Ничего страшного, самое главное, что команда с первой до последней минуты не сходила со своей линии. С «Сибирью» у «Авангарда» почти все игры такие: битва, борьба, приходится все доставать из себя. Сегодня, в отличие от матча в Омске, нам не удалось вернуться в игру и перевести ее в овертайм», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Сибирь» прервала серию «Авангарда» из семи побед подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 48 матчах. Омичи идут на третьей строчке с 60 очками в 47 играх.

Источник: КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
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