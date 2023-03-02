Андрей Разин: «Федеральные каналы должны раскручивать хоккей. Как ни взглянешь — там один футбол»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги первой игры первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (2:5).
— Провели хороший первый период, держали шайбу, в принципе, неплохо действовали в атаке. Во втором периоде пару смен себе сами привезли, плюс ужасное выступление наших центральных на точке — проиграли армейцам 17-45, что ли, и первые два гола пропустили из-за этого. В принципе, все голы были одинаковыми, не считая шайбы в пустые: наброс, подставление. Разберем, посмотрим, серия только началась, поборемся.
— Вдохновляет ли вас, как начался плей-офф?
— Вдохновляет? Да мы на другие команды не смотрим, у нас своих проблем достаточно. Интересный чемпионат, интересный плей-офф, это интересно должно быть болельщикам, зрителям. И федеральные каналы должны это раскручивать, а то как ни взглянешь: один футбол, футбол, футбол. Плей-офф идет, ты смотришь новости, телевизор включаешь, начинается футбол, третью лигу уже обсасывают. А тут такие интересные матчи, никого из экспертов даже не приглашают.
— Для «Северстали» важно, чтобы ее показывали по федеральному каналу?
— Для меня — нет, конечно, но аудитории, я думаю, это интересно. А так — куда, сегодня первая игра, а у нас ни перед матчем, ни после не брали интервью. Зато в футболе — кто, куда, в какой туалет зашел, сколько там бумаги оторвал. А здесь — вопрос то не ко мне, очень интересный чемпионат и очень интересный плей-офф, а освещается один футбол.
— Сегодняшние подставления можно назвать определенной случайностью, которая не может повторяться постоянно?
— Взять Плотникова из ЦСКА и наших Денисова, Седова, Чуркина, который 2001 года рождения — конечно, им тяжело противостоять таким шкафам. В следующем матче попробуем выпустить ребят побольше.
Второй матч серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 4 марта.
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|4
|Торпедо
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|42
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|Динамо М
|68
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|30
|87
|6
|Витязь
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|34
|34
|76
|7
|Северсталь
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|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
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Авангард – Сибирь
|1 : 2 ОТ
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 2
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|1 : 3
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|5 : 2