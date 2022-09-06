Разин о штрафе в 300 тысяч рублей от КХЛ за критику судейства: «Кому почка нужна?»

Главный тренер «Северстали» сообщил о штрафе от КХЛ за критику судейства

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил о штрафе в 300 тысяч рублей от Континентальной хоккейной лигой за критику судейства после поражения в матче регулярного чемпионата с «Автомобилистом» (3:4).

В прошедшей встрече 45-летний специалист остался недоволен решением судей удалить в конце нападающего череповецкого клуба Даниила Вовченко.

«Пришел штраф от лиги: 300 тысяч! Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам!» — написал тренер в своем Telegram-канале.

В следующей игре регулярного чемпионата команда Разина 6 сентября сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом». Начало — в 17.00 мск.