Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 сентября, 13:57

Разин о штрафе в 300 тысяч рублей от КХЛ за критику судейства: «Кому почка нужна?»

Главный тренер «Северстали» сообщил о штрафе от КХЛ за критику судейства
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил о штрафе в 300 тысяч рублей от Континентальной хоккейной лигой за критику судейства после поражения в матче регулярного чемпионата с «Автомобилистом» (3:4).

В прошедшей встрече 45-летний специалист остался недоволен решением судей удалить в конце нападающего череповецкого клуба Даниила Вовченко.

«Пришел штраф от лиги: 300 тысяч! Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам!» — написал тренер в своем Telegram-канале.

В следующей игре регулярного чемпионата команда Разина 6 сентября сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом». Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://t.me/razigol7/378
Даниил Вовченко
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
Андрей Разин
2
0
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мальцев дисквалифицирован на три матча ВХЛ за толчок Танкова

«Витязь» представил ретро-форму на новый сезон КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Спартак 3 3 0 6
2 Динамо М 2 2 0 4
3 Витязь 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 Северсталь 3 2 1 4
6 ЦСКА 3 2 1 4
7 Динамо Мн 2 2 0 4
8 Куньлунь 3 1 2 3
9 Торпедо 2 1 1 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 3 2 1 5
2 Сибирь 3 2 1 4
3 Металлург 3 1 2 3
4 Ак Барс 2 1 1 2
5 Адмирал 3 1 2 2
6 Амур 3 1 2 2
7 Трактор 3 1 2 2
8 Сал. Юлаев 2 0 2 1
9 Барыс 2 0 2 1
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Авангард 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
7.09 19:00
Локомотив – Нефтехимик
 - : -
7.09 19:00
Витязь – Барыс
 - : -
7.09 19:10
Динамо Мн – Сал. Юлаев
 - : -
7.09 19:30
СКА – Авангард
 - : -
7.09 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости