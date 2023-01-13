Разин: «Такие поражения переживаются легче»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:6).

— «Локомотив» — с победой. Такие поражения переживаются легче. Были ошибки, которые нужно разобрать, показать ребятам. Плохо, просто ужасно играли первый период. Второй, третий, я считаю, играли на равных. К сожалению, исход такой, какой есть.

— Почему получился такой первый период? Вы же знали, что у соперника пять поражений подряд, они играют дома.

— Конечно, мы предупреждали. Мы прессу читаем, хоккей смотрим. Знали, что у «Локомотива» пять поражений. Знали, что в новом году они не выигрывали. Сказали об этом ребятам.