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Сегодня, 23:01

Кудашов: «Желание иногда перехлестывает, ребята быстрее хотят завершить атаку броском или забить»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).

— Второй матч подряд против СКА доминируете, но не идет. С чем это связано?

— Много компонентов здесь. Не всегда на пятак шли, когда надо было доделать дело до конца. Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть. Она строится также на забитых и пропущенных голов. Нет наконечника острого и злого как такового. Пусть лучше не засчитают гол за атаку на вратаря, но момент нужно доделывать до конца, — приводит пресс-служба московского клуба слова Алексея Кудашова.

— Нет ли ощущения, что слишком хотят?

— Тоже есть. Желание иногда перехлестывает, ребята молодые. Быстрее хотят завершить атаку броском или забить. Поэтому иногда перехлестывает. Это комплекс, не бывает одной причины.

Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице Запада, набрав 64 очка в 50 матчах. СКА лидирует с 82 очками в 51 игре.

15 января команда Кудашова встретится с «Локомотивом», а клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Амуром»

Источник: https://dynamo.ru/news/229903-aleksey_kudashov____jelanie_inogda_perehlestyivaet__
Алексей Кудашов
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2 ЦСКА 49 32 17 69
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 51 30 21 67
5 Динамо М 50 28 22 64
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 51 22 29 51
8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 51 18 33 41
11 Сочи 49 5 44 19
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 49 28 21 63
3 Авангард 49 29 20 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 50 27 23 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Барыс 51 22 29 48
10 Амур 49 21 28 48
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