Кудашов: «Желание иногда перехлестывает, ребята быстрее хотят завершить атаку броском или забить»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).
— Второй матч подряд против СКА доминируете, но не идет. С чем это связано?
— Много компонентов здесь. Не всегда на пятак шли, когда надо было доделать дело до конца. Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть. Она строится также на забитых и пропущенных голов. Нет наконечника острого и злого как такового. Пусть лучше не засчитают гол за атаку на вратаря, но момент нужно доделывать до конца, — приводит пресс-служба московского клуба слова Алексея Кудашова.
— Нет ли ощущения, что слишком хотят?
— Тоже есть. Желание иногда перехлестывает, ребята молодые. Быстрее хотят завершить атаку броском или забить. Поэтому иногда перехлестывает. Это комплекс, не бывает одной причины.
Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице Запада, набрав 64 очка в 50 матчах. СКА лидирует с 82 очками в 51 игре.
15 января команда Кудашова встретится с «Локомотивом», а клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Амуром»
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|5
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|26
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|7
|Ак Барс
|49
|26
|23
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|8
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|51
|22
|29
|50
|9
|Барыс
|51
|22
|29
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|10
|Амур
|49
|21
|28
|48
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|Нефтехимик
|49
|22
|27
|47
|14.01
|14:00
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|14.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|14.01
|17:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Сочи – Металлург
|- : -