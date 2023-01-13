Кудашов: «Желание иногда перехлестывает, ребята быстрее хотят завершить атаку броском или забить»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).

— Второй матч подряд против СКА доминируете, но не идет. С чем это связано?

— Много компонентов здесь. Не всегда на пятак шли, когда надо было доделать дело до конца. Игра не строится только на том, чтобы просто хорошо играть. Она строится также на забитых и пропущенных голов. Нет наконечника острого и злого как такового. Пусть лучше не засчитают гол за атаку на вратаря, но момент нужно доделывать до конца, — приводит пресс-служба московского клуба слова Алексея Кудашова.

— Нет ли ощущения, что слишком хотят?

— Тоже есть. Желание иногда перехлестывает, ребята молодые. Быстрее хотят завершить атаку броском или забить. Поэтому иногда перехлестывает. Это комплекс, не бывает одной причины.

Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице Запада, набрав 64 очка в 50 матчах. СКА лидирует с 82 очками в 51 игре.

15 января команда Кудашова встретится с «Локомотивом», а клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Амуром»