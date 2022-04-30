Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос «СЭ», за счет чего ЦСКА удалось одержать победу в финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (4-3). Армейцы отыгрались с 1-3.

«Это характер, — сказал Жамнов «СЭ». — Ребята выполняли требования тренерского штаба. Из этих мелочей все и складывается. Где-то потерпели, где-то играли попроще. Очень много нюансов. Команда выполняла игровое задание тренерского штаба. Ребята не опускали руки, бились до конца. И в итоге заслужили Кубок Гагарина».

Жамнов также предположил, как победа в Кубке Гагарина в дебютном сезоне повлияет на главного тренера ЦСКА Сергея Федорова.

«Я рад за Сергея Федорова. Посмотрим, как дальше все будет складываться. На данном этапе я очень рад за него. Я не думаю, что он опустит руки после этого. Наоборот! Тренеру всегда есть к чему стремиться. Я не видел ни одного тренера, который выигрывал кубок и опускал руки», — добавил Жамнов.

Федоров провел первый сезон в качестве главного тренера красно-синих. Он сменил на этом посту Игоря Никитина, который в прошлом сезоне довел ЦСКА до финала и в шести матчах проиграл «Авангарду» (2-4).