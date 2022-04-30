Защитник «Магнитки» Яковлев может перейти в «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев может перейти в «Ак Барс». Контракт игрока с магнитогорцами истекает сегодня, 30-летний хоккеист станет неограниченно свободным агентом.

Также Яковлевым интересуется ряд других топ-клубов КХЛ.