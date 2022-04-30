Сергей Федоров рассказал о целях ЦСКА на следующий сезон

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о целях команды на следующий сезон.

— Будете стремиться к династии?

— Таких грандиозных планов нет. То, что мы будем трудиться и стараться победить вместе, это точно.

— Команды сохранится в нынешнем виде?

— Так далеко не загадываю. Знаю, что у некоторых ребят не подписаны контракты. Но у большинства есть контракты. Посмотрим, будем надеяться.

— Скажите пару слов про Александра Попова, MVP плей-офф.

— Сан Саныча загнали. Он очень устал. Он реально привел нас и в финал конференции, и в финал Кубка Гагарина. Ему низкий поклон. Это нелегко. Тем более, что он играл с травмой последнюю игру.