Спортивный директор «Спартака» рассказал о легионерах, которые пополнили состав команды

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «СЭ» рассказал о легионерах, которые пополнили состав команды.

— Новичок Вароне — центр второго звена?

— Да. На сегодняшний день у нас три позиции — это иностранцы. Вратарь, защитник и центральный нападающий. Мы видим наши проблемы в центральной линии, поэтому у нас есть еще два места. Одно мы хотим потратить на центрального, а второе — скорее всего, это защитник. Мы разговаривали с тренерами.

— Опять защитник?

— Любая команда хочет иметь хорошую оборону. Когда у тебя будет хорошая оборона, то можно и в атаке — одну-две забили, откатились и выиграли. Но задача «Спартака» — выигрывать и максимально показывать атакующий хоккей. Тренеры видят проблему, так что нам нужен еще защитник. Один опытный — в топ-4.

— Кин через год хочет вернуться в НХЛ. Это проблема?

— Наша задача — привезти игрока. Может быть, ему так понравится и он посчитает, что ему для правильного развития еще нужно будет остаться. Трудно сейчас что-то загадывать. Особенно если мы говорим о длительных контрактах. В нынешней ситуации любой игрок может просто не приехать. В итоге у тебя есть контракт, а игрока нет. И что делать?