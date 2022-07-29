Спортивный директор «Спартака» рассказал о легионерах, которые пополнили состав команды
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «СЭ» рассказал о легионерах, которые пополнили состав команды.
— Новичок Вароне — центр второго звена?
— Да. На сегодняшний день у нас три позиции — это иностранцы. Вратарь, защитник и центральный нападающий. Мы видим наши проблемы в центральной линии, поэтому у нас есть еще два места. Одно мы хотим потратить на центрального, а второе — скорее всего, это защитник. Мы разговаривали с тренерами.
— Опять защитник?
— Любая команда хочет иметь хорошую оборону. Когда у тебя будет хорошая оборона, то можно и в атаке — одну-две забили, откатились и выиграли. Но задача «Спартака» — выигрывать и максимально показывать атакующий хоккей. Тренеры видят проблему, так что нам нужен еще защитник. Один опытный — в топ-4.
— Кин через год хочет вернуться в НХЛ. Это проблема?
— Наша задача — привезти игрока. Может быть, ему так понравится и он посчитает, что ему для правильного развития еще нужно будет остаться. Трудно сейчас что-то загадывать. Особенно если мы говорим о длительных контрактах. В нынешней ситуации любой игрок может просто не приехать. В итоге у тебя есть контракт, а игрока нет. И что делать?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
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|0
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|5
|Локомотив
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|0
|0
|0
|6
|Северсталь
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|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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