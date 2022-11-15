Козлов — о поражении от «Сочи»: «Не наша игра была. С первых минут было не то движение»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Сочи» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не наша игра была. С первых минут было не то движение. Эмоции были не такие, как обычно. Попали в небольшую яму, из которой придется выходить.

— Есть проблемы в играх дома? На выезде вы лучшая команда в КХЛ.

— Мы об этом не думали, статистику не смотрели. И с «Барысом», и с «Авангардом» видели, что накопилась усталость. Ребята должны уметь выходить из такого положения. Но есть и плюсы: в меньшинстве в концовке выстояли, забрали шайбу, побежали вперед, смогли забить и показать характер.

— Нужно ли усиление команде?

— Я доволен нашими ребятами. Они своей работой показали, что можно зайти на высокое место в таблице. Я верю в парней.

— Можно сказать, что не хватило настроя?

— Наша сильная сторона — это работа. Профессиональное отношение у нас за пределами площадки и на льду.

— Как воспринимать серьезные голы?

— Здесь нет детей, все взрослые. Надо уметь проходить через такое. Вернуть удачу за счет работы.

«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд и занимает третье место на Востоке (41 очко). «Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции, имея в активе 15 очков.