Гол Попугаева в овертайме принес «Сочи» победу над «Салаватом Юлаевым»
«Салават Юлаев» в овертайме проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:4.
В составе команды из Уфы шайбы забросили Владислав Картаев, Александр Кадейкин и Михаил Науменков.
За сочинский клуб голами отметились Егор Соболевский, Сергей Попов и Попов Хафизов. Поедная шайба в овертайме на счету Никиты Попугаева.
«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд и занимает третье место на Востоке (41 очко). «Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции, имея в активе 15 очков.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Хафизов — 1 (Алтыбармакян), 10:57 — 0:1. Картаев — 4 (Антипин, Санников), 12:08 — 1:1. Попов — 2 (Феоктистов), 28:51 — 1:2. Кадейкин — 6 (бол., Науменков, Коледов), 37:17 — 2:2. Соболевский — 1 (Попугаев), 49:03 — 2:3. Науменков — 3 (Пустозеров, Алалыкин), 59:18 — 3:3. Попугаев — 9 (Гормли, Плешков), 61:12 — 3:4.
Вратари: Ежов — Плешков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 39 (10+13+15+1) — 21 (8+5+7+1).
Судьи: Фатеев, Шувалов.
15 ноября. Уфа. Уфа-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|31
|26
|5
|54
|2
|ЦСКА
|29
|19
|10
|43
|3
|Локомотив
|30
|18
|12
|41
|4
|Торпедо
|30
|19
|11
|39
|5
|Динамо М
|30
|16
|14
|37
|6
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|7
|Витязь
|30
|13
|17
|32
|8
|Спартак
|31
|13
|18
|31
|9
|Северсталь
|30
|12
|18
|31
|10
|Куньлунь
|32
|11
|21
|25
|11
|Сочи
|28
|5
|23
|15
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|30
|20
|10
|42
|2
|Металлург
|30
|19
|11
|41
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|31
|17
|14
|38
|5
|Сибирь
|32
|17
|15
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|9
|Трактор
|31
|12
|19
|27
|10
|Амур
|28
|11
|17
|26
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|16.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|16.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -