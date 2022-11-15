Гол Попугаева в овертайме принес «Сочи» победу над «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» в овертайме проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:4.

В составе команды из Уфы шайбы забросили Владислав Картаев, Александр Кадейкин и Михаил Науменков.

За сочинский клуб голами отметились Егор Соболевский, Сергей Попов и Попов Хафизов. Поедная шайба в овертайме на счету Никиты Попугаева.

«Салават Юлаев» проиграл третий матч подряд и занимает третье место на Востоке (41 очко). «Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции, имея в активе 15 очков.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Хафизов — 1 (Алтыбармакян), 10:57 — 0:1. Картаев — 4 (Антипин, Санников), 12:08 — 1:1. Попов — 2 (Феоктистов), 28:51 — 1:2. Кадейкин — 6 (бол., Науменков, Коледов), 37:17 — 2:2. Соболевский — 1 (Попугаев), 49:03 — 2:3. Науменков — 3 (Пустозеров, Алалыкин), 59:18 — 3:3. Попугаев — 9 (Гормли, Плешков), 61:12 — 3:4.

Вратари: Ежов — Плешков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (10+13+15+1) — 21 (8+5+7+1).

Судьи: Фатеев, Шувалов.

15 ноября. Уфа. Уфа-Арена.