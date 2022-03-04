Боб Хартли: «Возможно, это один из лучших матчей, которые я видел у «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» во втором матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина (5:2).

«Возможно, это один из лучших матчей, которые я видел у «Авангарда» за все четыре года, которые я здесь провел. Полный контроль, настоящая командная игра, невероятная самоотдача. У нас ни разу не было большинства, но мы реализовали свои моменты в меньшинстве. Это были ключевые моменты игры, — сказал Хартли на пресс-конференции. — Три периода — три очень разных хоккея. Конечно, у нас был свой план на матч, но в третьем периоде мы уже играли по счету. Отлично прессинговали, шли на ворота. Посмотрите на наши шайбы, они о много говорят. Агрессивная игра в меньшинстве — это часть нашей культуры. Мы так тренируемся, у нас скоростной хоккей. В первом моменте поборолся Найт, Телегин реализовал момент. Во втором случае Семен постарался и подловил на выходе из зоны соперника. У нас и в прошлом году в финале были такие моменты. Это часть нашего мышления. Не испытываем страха ни перед кем. Так что я горжусь своими ребятами. Пока все невероятно для нас складывается, но мы крайне далеки от своей цели. Праздновать еще рано, много матчей впереди».

Также Хартли прокомментировал слухи об отъезде иностранных хоккеистов своей команды. «Легионеры? У них настроение невероятное. Отличное. А на политические вопросы я отвечать не буду. Это не дело тренера», — сказал Боб.

Отметим, что общий счет серии 2-0 в пользу омской команды.