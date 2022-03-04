Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:29

Разин: «Мы никогда не играем в открытый хоккей»

Разин высказался о второй победе над «Динамо»
Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал второй победный матч в серии первого раунда плей-офф против московского «Динамо» и ответил на вопросы прессы.
— Предполагали, что «Динамо» начнет очень активно, так и получилось. Провели две хорошие контратаки, забили в большинстве. Потом я не скажу, что расслабились, «Динамо» забило и вернулось в игру. Опять же, хорошо забили в большинстве, и вообще, хотел бы в сегодняшней игре похвалить бригады большинства и меньшинства. Третий период начали очень хорошо и уверенно, но этот гол нелепый пропустили, нервная концовка, хорошо, что выстояли. Всех ребят с победой.
— Почему Дмитрия Шугаева выпустили с первых минут?
— Ну, во-первых, вы же спрашивали в прошлую игру, я думаю, что и вы надеялись, что он сыграет. Парень достиг определенного уровня, так закапывать не хочется, но получилось еще хуже по его психологии. На то он и хоккеист, думаю, выкарабкается. А так, я думаю, ответ очевиден. Подъяпольский в прошлую игру потратил очень много эмоций, хотели дать передохнуть немножко, но еще раз повторю, и дать Шугаеву почувствовать, но видно было, что он нервничает и поэтому поменяли.
— Что вы говорили во втором перерыве ребятам?
— Ну говорил то, у нас был план на игру, и мы его придерживались. Начали очень хорошо, до третьего гола, вот этого рикошета, мы играли очень хорошо. Мысль пробежала, что у «Динамо» и моментов то не было до этого гола. А потом еще раз, я прошлый раз говорил, что гол придает положительные эмоции, плюс мы играем здесь в гостях, сегодня и болельщиков много было, и они погнали до трибун, у нас команда молодая. Ну просто, играли по счету, выиграть — выиграли. Ну был навал, да, там, может быть, один такой ярко выраженный момент был у Галиева, а так были броски, мы подчищали. Считаю, что хорошо сыграли третий период.
— Как сделать, чтобы дома в Череповце не получилось злой шутки с домашней площадкой?
— Да я не скажу, что мы играли прям в откат в такой ярко выраженный. Мы старались, если вы пересмотрите начало третьего периода, мы больше владели инициативой, больше играли в чужой зоне, просто «Динамо» побежало, мы начали откидываться, где-то сменки переигрывали, 4 пятерка меньше стала играть, это накладывалось, конечно. И нервное состояние за результат где-то чуть-чуть сильнее откидывались на проброс, когда можно было потише. Из микро таких моментов и состояло, на то мы и молодая команда, приобретаем опыт.
— То есть дома вы готовы в открытый хоккей играть?
— Да не готовы мы в открытый хоккей играть, мы никогда не играем в открытый хоккей. У нас есть определенная тактика, я не буду ее развернуто рассказывать. Мы никогда не играем в откат ярко выраженный, мы играем по ситуации.

ХК Северсталь
Андрей Разин
Кубок Гагарина
0
Читайте также
40 лет назад суперталант ЦСКА умер после тренировки. На него рассчитывал Тихонов
Промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему западные санкции не страшны российскому ММА и Федору Емельяненко
Реклама
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Форвард «Ак Барса» Дыняк: «Недостойно так проигрывать при своих болельщиках»
«Ак Барс» проиграл «Авангарду» шесть домашних встреч плей-офф подряд. Сможет ли он вытянуть эту серию?
«Наша следующая задача — заставить вратаря соперника работать еще больше». Вудкрофт о серии против СКА
Боб Хартли: «Возможно, это один из лучших матчей, которые я видел у «Авангарда»
СКА — «Динамо» Минск: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ
Квартальнов — о Зарипове: «Не играл, потому что дали отдохнуть. Он возрастной хоккеист, это тренерское решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — «Динамо» Минск: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ

Боб Хартли: «Возможно, это один из лучших матчей, которые я видел у «Авангарда»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
1 - 1
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
4.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 4 : 2
4.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 3 : 1
4.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 4
4.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 2 : 5
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости