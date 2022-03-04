Разин: «Мы никогда не играем в открытый хоккей»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал второй победный матч в серии первого раунда плей-офф против московского «Динамо» и ответил на вопросы прессы.
— Предполагали, что «Динамо» начнет очень активно, так и получилось. Провели две хорошие контратаки, забили в большинстве. Потом я не скажу, что расслабились, «Динамо» забило и вернулось в игру. Опять же, хорошо забили в большинстве, и вообще, хотел бы в сегодняшней игре похвалить бригады большинства и меньшинства. Третий период начали очень хорошо и уверенно, но этот гол нелепый пропустили, нервная концовка, хорошо, что выстояли. Всех ребят с победой.
— Почему Дмитрия Шугаева выпустили с первых минут?
— Ну, во-первых, вы же спрашивали в прошлую игру, я думаю, что и вы надеялись, что он сыграет. Парень достиг определенного уровня, так закапывать не хочется, но получилось еще хуже по его психологии. На то он и хоккеист, думаю, выкарабкается. А так, я думаю, ответ очевиден. Подъяпольский в прошлую игру потратил очень много эмоций, хотели дать передохнуть немножко, но еще раз повторю, и дать Шугаеву почувствовать, но видно было, что он нервничает и поэтому поменяли.
— Что вы говорили во втором перерыве ребятам?
— Ну говорил то, у нас был план на игру, и мы его придерживались. Начали очень хорошо, до третьего гола, вот этого рикошета, мы играли очень хорошо. Мысль пробежала, что у «Динамо» и моментов то не было до этого гола. А потом еще раз, я прошлый раз говорил, что гол придает положительные эмоции, плюс мы играем здесь в гостях, сегодня и болельщиков много было, и они погнали до трибун, у нас команда молодая. Ну просто, играли по счету, выиграть — выиграли. Ну был навал, да, там, может быть, один такой ярко выраженный момент был у Галиева, а так были броски, мы подчищали. Считаю, что хорошо сыграли третий период.
— Как сделать, чтобы дома в Череповце не получилось злой шутки с домашней площадкой?
— Да я не скажу, что мы играли прям в откат в такой ярко выраженный. Мы старались, если вы пересмотрите начало третьего периода, мы больше владели инициативой, больше играли в чужой зоне, просто «Динамо» побежало, мы начали откидываться, где-то сменки переигрывали, 4 пятерка меньше стала играть, это накладывалось, конечно. И нервное состояние за результат где-то чуть-чуть сильнее откидывались на проброс, когда можно было потише. Из микро таких моментов и состояло, на то мы и молодая команда, приобретаем опыт.
— То есть дома вы готовы в открытый хоккей играть?
— Да не готовы мы в открытый хоккей играть, мы никогда не играем в открытый хоккей. У нас есть определенная тактика, я не буду ее развернуто рассказывать. Мы никогда не играем в откат ярко выраженный, мы играем по ситуации.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|4.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|4 : 2
|4.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 4
|4.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|2 : 5