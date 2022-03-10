«Ак Барс» — «Авангард»: все голы пятого матча плей-офф КХЛ

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 — 4:3 ОТ.

Победную шайбу 66-й минуте в ворота омской команды забросил Стивен Кэмпфер.

«Ак Барс» сократил отставание в серии до минимального — 2:3. Следующий матч пройдет 12 марта в Омске.