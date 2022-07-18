Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о том, почему согласился возглавить команду.

«Это интересный интересный проект, в котором можно себя проявить, — сказал Ларионов. — Финансы всегда были для меня на пятом-шестом местах. Наш принцип — мы не покупаем игроков, а развиваем. Если поднимем четыре — пять человек на новый уровень, то это будет успех.

Можно было пойти работать в другое место. У меня Бали разные предложения. Но мне показался интересным вариант с «Торпедо», поскольку здесь можно получить свободу творчества и работать, получая удовольствие. Хочется показать, что в клуб пришли не однодневки. Все вместе хотим сделать историю как «Лестер» или «Брентфорд» в английской премьер-лиге, которые собирали игроков, отвернутых остальными. Например, рядом

с опытным Мишариным, прошедшим школу ЦСКА, могут вырасти молодые ребята. Так было, когда я играл в «Детройте».