Игорь Ларионов: «Торпедо» — это интересный проект, из которого можно сделать историю как с «Лестером»
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о том, почему согласился возглавить команду.
«Это интересный интересный проект, в котором можно себя проявить, — сказал Ларионов. — Финансы всегда были для меня на пятом-шестом местах. Наш принцип — мы не покупаем игроков, а развиваем. Если поднимем четыре — пять человек на новый уровень, то это будет успех.
Можно было пойти работать в другое место. У меня Бали разные предложения. Но мне показался интересным вариант с «Торпедо», поскольку здесь можно получить свободу творчества и работать, получая удовольствие. Хочется показать, что в клуб пришли не однодневки. Все вместе хотим сделать историю как «Лестер» или «Брентфорд» в английской премьер-лиге, которые собирали игроков, отвернутых остальными. Например, рядом
с опытным Мишариным, прошедшим школу ЦСКА, могут вырасти молодые ребята. Так было, когда я играл в «Детройте».
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
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|П
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|0
|8
|Нефтехимик
|0
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|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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