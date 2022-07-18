Вице-президент «Металлурга» Ласьков заявил, что все иностранные игроки присоединятся к команде к 20 июля

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что все иностранные игроки присоединятся к команде к 20 июля.

«Паскуале и Карри уже в Магнитогорске. 20 июля прилетают Лайпсик и Майе», — цитирует ТАСС Ласькова.

В прошедшем сезоне «Металлург» уступил московскому ЦСКА (3-4) в финале Кубка Гагарина.

Нападающий «Металлурга» Лайпсик стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ. В 24 матчах он забил 11 голов. Майе стал лучшим ассистентом и бомбардиром плей-офф. В его активе 13 голевых передач. Столько же раз ассистировал партнерам защитник «Магнитки» Егор Яковлев.