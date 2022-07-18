Роман Старченко продолжит карьеру в «Спартаке»

После 14 сезонов в составе «Барыса» нападающий Роман Старченко решил попробовать свои силы в другом клубе. Он продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает сайт клуба.

Капитан сборной Казахстана играл за «Барыс» с момента вступления клуба в КХЛ. На его счету 740 матчей и 377 результативных действий. Он является вторым снайпером в истории клуба из Нур-Султана.

Московский клуб объявил о подписании контракта сроком на один год с 36-летним хоккеистом.

В минувшем сезоне форвард провел за «Барыс» 41 матч, в котором набрал 24 (9+15) очков.