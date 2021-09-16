Главный тренер «Нефтехимика» высказался о серии поражений клуба

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:3).

— Третье поражение... Вроде по броскам выиграли, времени в атаке больше провели, зарабатывали много удалений, но мы их не реализовывали. В завершении атак мы были не точны. Плюс в начале матча в течение нескольких минут пропустить два гола — это чревато. Это и наложило свой отпечаток на весь матч. Вопросы есть к некоторым нашим нападающим. Мы ждем от них качественной игры. Два гола за три игры — это очень мало. Потому такой результат.

— Третий матч подряд команда пропускает в самом начале. С чем это связываете?

— В Уфе от конька залетала, то еще какая шальная шайба заходила. Сегодня на пятаке не разобрались. Мы серьезно настраиваемся на каждую игру, но соперники, видимо, на нас тоже настраиваются серьезно.

— Вторую игру вы тасуете звенья, но затем возвращаетесь к изначальным звеньям...

— Мы ищем лучшие сочетания. Если не идет игра, пытаемся что-то изменить, улучшить. Особенно в атакующем плане. Затем вернулись к исходному сочетанию, которое было на предсезонном турнире. Там у них неплохо получалось и в первых трех играх чемпионата. Сейчас определенная скованность. Нам главное — прорвать сейчас эту плотину, и будет все нормально в следующих матчах, — цитирует Леонтьева официальный сайт клуба.

В составе победителей отличились Андрей Стась, Егор Фатеев и Сергей Калинин. Единственную шайбу у хозяев забросил Владислав Шутов.