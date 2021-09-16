Рижское «Динамо» обыграло «Барыс» в домашнем матче КХЛ

Рижское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в столице Латвии и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

По два очка в составе победителей набрали Фрэнк Коррадо (1+1) и Лукаш Радил (0+2). У «Барыса» шайбы забросили Джо Морроу и Никита Михайлис.

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«Динамо» (Рига) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы: Коррадо — 1 (бол., Радил), 12:27 — 1:0. Веннстрем — 1 (Тиивола, Карьялайнен), 12:41 — 2:0. Пуарье — 3 (бол., Радил, Коррадо), 43:09 — 3:0. Морроу — 1 (Валк, Михайлис), 52:08 — 3:1. Михайлис — 1 (Дитц, Фрэттин), 59:00 — 3:2.

Вратари: Маттссон — Ортио (59:31 — 59:58).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (8+10+8) — 32 (8+8+16).

Судьи: Акузовский, Раводин.

16 сентября. Рига. «Арена Рига».