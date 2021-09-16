Гатиятулин: «Трактор» контролировал игру с «Нефтехимиком», лишь местами отдавая инициативу»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:1).
«Мы рады победе. Непростой график. Игры через день. Важно восстанавливаться. В принципе нам это удается. По игре скажу, что мы ее контролировали, лишь местами отдавая инициативу. Неплохо сыграли и в обороне, и в атаке. Какие-то ошибки есть, но мы над нами работаем, чтобы их было как можно меньше. Команду хочу поблагодарить за самоотверженную игру и характер. Также поблагодарю болельщиков, которые сегодня были здесь и болели за нас», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Нефтехимика».
В составе победителей отличились Андрей Стась, Егор Фатеев и Сергей Калинин. Единственную шайбу у хозяев забросил Владислав Шутов.
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/press-konferentsiya-matcha-neftekhimik-traktor/
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