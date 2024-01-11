Главный тренер московского «Динамо» Кудашов: «Понимали, что ЦСКА другой, готовились к этому»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА. Бело-голубые на выезде обыграли армейцев со счетом 4:2.

«Игра удалась сегодня. Хорошо сыграли и в атаке, и в обороне. Двигались, выигрывали борьбу. Меньшинство, большинство, вратарь, оборона, нападение. Такая целостная и хорошая игра получилась. Обращали ли внимание перед матчем, что это совсем другой ЦСКА в сравнении с предыдущими встречами с ними? Не буду скрывать — обращали и готовились. Понимали, что ЦСКА другой, хотя и тот был тоже силен. Просто не всегда все получает у команд. Сейчас ЦСКА на ходу, да и состав боевой, все вернулись в строй, мы обращали на это внимание», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Кудашова.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 70 очками после 50 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. У ЦСКА 56 очков за 49 игр и шестая позиция в турнирной таблице.

13 января «Динамо» сыграет против «Торпедо». Армейцы 15-го числа встретятся с «Автомобилистом».