Гендиректор «Нефтехимика» прокомментировал продление контракта с главным тренером Леонтьевым

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал продление контракта с главным тренером Олегом Леонтьевым на три года.

«Переговоры длились недолго, по-деловому. Согласовали все с руководством. Продлили соглашение перед началом важного отрезка регулярного чемпионата. Дали понять и болельщикам, и игрокам, что у нас четко выстроена линия дальнейшего развития команды. Мы считаем, что сделали правильный и верный шаг как для тренерского штаба, так и для клуба в целом», — приводит слова Леонтьева корреспондент «СЭ».

Леонтьев руководит клубом из Нижнекамска с 1 мая 2021 года. Под его руководством команда два года подряд выходила в четвертьфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

После 50 матчей сезона-2023/24 «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке «Востока» с 49 баллами.

(Данияр Денисов)