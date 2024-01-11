Федоров о матче с московским «Динамо»: «После хорошей игры с «Торпедо» вышли налегке и забыли все свои инструменты»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров признался, что расстроен игрой команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:4).
«Сложно что-то сказать. Не смогли мы забыть хорошую игру с «Торпедо». Вышли налегке и забыли все свои инструменты. Проигрывали 0:2, но я не считаю, что нас обыграли в первом периоде, чтобы вот так его заканчивать. Будем разговаривать с командой, будем разговаривать с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать. Не настроились психологически? Да как угодно называйте. Просто нельзя так играть в хоккей, и не важно, какой соперник. Психологически, физически, тактически, технически. Я очень расстроен», — приводит пресс-служба армейцев слова тренера.
У ЦСКА прервалась серия из четырех побед подряд. Армейцы с 56 очками после 49 игр идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 70 очков за 50 матчей и располагается на втором месте.
15 января команда Федорова сыграет против «Автомобилиста». Бело-голубые 13-го числа встретятся с «Торпедо».
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