Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт: «Парни хотят победить и показать хорошую игру»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

— Будут изменения в составе, связанные с травмами, — цитирует пресс-служба клуба Вудкрофта. — Но по содержанию ожидаю такую же игру. «Куньлунь» — команда с североамериканским стилем игры. Будет много борьбы в углах, перед воротами. Мы должны быть к этому готовы. Есть еще несколько деталей в нашем плане на игру, но пока не буду об этом говорить.

— Как удается мотивировать парней отдавать все силы, когда уже сыграно так много матчей регулярного сезона?

— Парни хотят победить и показать хорошую игру. У них есть характер, желание играть до конца любого матча.

Матч «Динамо» Минск — «Куньлунь» пройдет сегодня, 30 января. Начало — 19.10 мск.