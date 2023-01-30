Вратарь «Амура» Аликин пропустит две недели из-за травмы

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Как стало известно «СЭ», вратарь «Амура» Евгений Аликин пропустит две недели из-за мышечной травмы.

Хабаровчане на данный момент бьются за выход в плей-офф.

В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 38 матчей, показывая коэффициент надежности 1,97 при 93,9 процента отраженных бросков.