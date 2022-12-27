Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:21

Вудкрофт: «По ходу матча все решили индивидуальные ошибки. Так было в пяти моментах, которые привели к голам»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал оценку игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:7).

— Первые смены провели сонно. Дали сопернику свободно играть, создавать моменты. Они забросили уже в четвертой смене, чувствовали себя вольготно.

Затем вернулись в игру, забросили шайбы после хороших комбинаций.

По ходу матча все решили индивидуальные ошибки и неудачные действия с шайбой. Так было в пяти моментах, которые привели к голам. Это нужно исправлять. Такие ошибки нас преследуют после перерыва в чемпионате.

Надо лучше выполнять план на игру. Важно, чтобы игроки подошли к работе с максимальным усердием и желанием. И надо лучше использовать свои голевые моменты. Мы знаем, что надо делать. Надо решить этот вопрос. Времени мало. Поэтому надо срочно все решать.

— Что не получилось в третьем периоде, в котором уступили 0:3?

— Все просто. Три потери шайбы в третьем периоде — три гола. Теряли шайбу и в нейтральной зоне, и в своей зоне, и в атаке.

Всего за матч было пять потерь шайбы в моментах, когда не было давления со стороны соперника. Надо исправлять эти ошибки, если хотим быть успешны на высоком уровне.

— Первую и четвертую шайбу пропустили после ошибок Джона Гилмора, когда он выходил на атакующую позицию. Связано ли это с тем, что он по ходу сезона часто меняет игровую позицию, выступая и защитником, и нападающим?

— Гилмор — опытный игрок. Уверен, что он умеет менять игровую позицию, играть в защите и в атаке. Он хорошо готовится к играм. И знает, что надо делать. В тех ситуациях просто некорректно прочитал ситуацию. Не хочется вешать на него всю вину. К тому же до тех эпизодов была цепочка действий, которые привели к такому результату.

Сегодня наша игра в защите не соответствовала тому уровню, на котором можем действовать. Не блокировали броски, действовали пассивно, слишком многое позволяли сопернику. Защита — это основа, скелет. Нас подводят индивидуальные ошибки в этой структуре. Из-за этого получаются такие результаты. Пока каждый не возьмет себя в руки и не начнет играть так, как должен, нам будет сложно.

— Денис Мосалев не доиграл до конца матча. Что с ним?

— Он получил повреждение в первом периоде в моменте перед удалением.

— Какие шансы, что в ближайших матчах сыграют Демков и Пакетт?

— Пакетт вряд ли вернется в ближайшее время. По Демкову пока не знаю. Надо узнать обновленную информацию от врачей. Надеемся, что он сможет сыграть в ближайшее время.

— Дмитрий Коробов набрал 2 (1+1) очка. Это в два раза больше, чем было до этой игры. Все отмечали его голевое чутье и бросок. Можно вспомнить его супергол в прошлом сезоне. Почему он редко подключается к атакам?

— Коробов — защитник-«домосед». В первую очередь он должен читать игру и действовать в защите. Но у нас все игроки могут активно подключаться к атакам, если к этому предрасполагает ситуация. Коробов опытный игрок с хорошим пасом. Не прочитал ситуацию и подключился к атаке, забросил шайбу. И был вознагражден. Но главная его роль — игра в защите.

— Брэндон Козун набрал 2 (1+1) очка, был активен. Ожидаете такую игру от него всегда?

— Гол и ассист в каждой игре? Наивный вопрос. Жду от Брэндона то, что у него получается лучше всего: хорошее движение, усердие, желание, выход из зоны, стремление к воротам, броски, помощь в защите. А жду ли от него в каждой игре гол плюс пас? Нет. Он должен привносить креатив в атаке — это да.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-matche-s-neftekhimikom/
ХК Динамо (Минск)
ХК Нефтехимик
Крэйг Вудкрофт
0
Читайте также
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
В Краснодаре автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с тремя детьми
В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олег Леонтьев: «У нас задача — это попадание в плей-офф. Нам принципиально побеждать в каждом матче»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
Результаты / календарь
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
27.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости