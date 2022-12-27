Олег Леонтьев: «У нас задача — это попадание в плей-офф. Нам принципиально побеждать в каждом матче»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (7:4).

— Боевой, зрелищный, результативный матч. Ребята отлично справились, хотя сначала было непросто, но собрались и единым целым довели счет до победного. Не хочется никого выделять. Это командная работа. Все работали на результат. Поздравляю команду и болельщиком. Мы продолжаем дальше сражаться за попадание в плей-офф.

— С чем связываете столь высокую результативность вашей команды сегодня?

— Мы в каждом матче создаем массу голевых моментов. Сегодня была высокая реализация. Чуть точнее и удачливее.

— Насколько принципиально было сегодня прервать серию поражений?

— Там были в основном поражения с набранными очками. Это совсем другое, чем чистое поражение. У нас задача — это попадание в плей-офф. Нам нужны очки. Нам принципиально побеждать в каждом матче. Осталось всего 27 игр.

— Вы здесь становились чемпионом страны как игрок. Сегодня было принципиально обыграть минское «Динамо»?

— Я всегда с удовольствием приезжаю в Беларусь. Это моя вторая Родина. Я здесь провел больше 10 сезонов и это незабываемо. Конечно, обыграть для меня минское «Динамо» приятно и здорово.

— Почему заменили Судницина?

— Я почувствовал, что что-то нужно поменять. Нужна была встряска. Бывают такие матчи... В Сашу мы верим и надеемся, что это было недоразумение.

— «Нефтехимик» сегодня ни разу не удалился. Знали, что минчане здорово играют в большинстве дома?

— Конечно, мы разбирали игру минчан в большинстве. Знали, что у них есть хорошие исполнители. Я с тревогой думал, что у нас будут удаления, но хорошо, что сыграли дисциплинированно.

— Ваш второй гол отменили. Насколько смутила эта ситуация?

— Там ребята не разобрались. Гол забили здорово, а оказалось шесть человек на льду. Конечно, неприятно, когда ты переламываешь ситуацию, а гол отменяют.