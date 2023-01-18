Воробьев об игре с «Авангардом»: «Матч уровня плей-офф»
Главный тренер «Металлурга» из Магнитогорска Илья Воробьев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).
«Хорошая игра, игра уровня плей-офф, как и ожидалось от «Авангарда» с «Металлургом». Немножко, немножко... У нас там в овертайме даже «2 в 1» было, а прилетело в обратную сторону. «Металлург» преследовало невезение? Где-то есть, честно. Надо переламывать.
Позади ли игровой кризис? Я надеюсь, я так думаю. Я сказал сейчас ребятам, что, если будет так работать, так играть, то оно перевернется. Почему не играл Бурмистров? Мы посчитали, что после Уфы не будем состав менять — только защитника поменяли", — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Металлург» занимает третье место с 66 очками в 52 встречах. «Авангард» одержал вторую победу подряд и идет на четвертой позиции в таблице «Востока» (66 очков в 51 игре).
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|19.01
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Северсталь – СКА
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