Воробьев — о поражении от «Автомобилиста»: «Могли бы долго играть, но все равно не забили бы ни одного гола»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4, 2-2) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Ужасный гол мы пропустили в большинстве. Большинство обычно выходит, чтобы забивать. А мы пропустили. Этот гол немного подломил нас. Потом пропустили второй. Пытались переломить, но такое ощущение, что могли сегодня долго играть, но все равно не забили бы ни одного гола, — сказал Воробьев.

Следующий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» пройдет в Екатеринбурге 10 марта. Начало — в 17.00 мск.