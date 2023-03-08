Заварухин — о победе над «Магниткой»: «Переломный момент — второй период, когда мы забили в меньшинстве»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:0, 2-2) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Хорошая игра, особенно в начале первого периода имели моменты. Здорово сыграл вратарь соперника. Переломный момент — второй период, когда мы забили в меньшинстве. Ребята выполнили установку, спасибо им за это. Поддержка болельщиков нам тоже помогала, — сказал Заварухин.

Следующий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» пройдет в Екатеринбурге 10 марта. Начало — в 17.00 мск.