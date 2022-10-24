Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:19

Илья Воробьев: «Здорово сработали оба вратаря, и еще два парня сверху здорово сыграли: наши видеотренеры Мельников и Палей»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Металлург» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

«Очень плотная, напряженная игра, как и ожидалось. Играли в третий раз, в принципе, друг друга изучили. В первом периоде были моменты, во втором много пришлось обороняться, на нас накладывали смены, но мы все равно превзошли соперника по броскам.

Моменты были, моменты были с двух сторон. Сегодня очень здорово сработали оба вратаря, и еще два парня сверху здорово сыграли: наши видеотренеры Мельников и Палей. И Клемен Мохорич, они увидели, что было касание головы вратаря, здорово сработали, нам передали и отменили гол. Потом забили в большинстве и на жилах выиграли очень хороший матч», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/24/504334.html
Илья Воробьев
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Самый сексуальный врач выйдет в ринг: Доктор Майк родился в России и стал звездой в США
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радулов — о поражении от «Магнитки»: «Когда забиваешь один гол, тяжело выиграть матч»

Радулов: «Сейчас что-то не получается, но это не повод опускать руки»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 23 11 12 27
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 23 8 15 19
11 Сочи 20 3 17 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 22 15 7 33
2 Автомобилист 22 15 7 31
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 22 11 11 23
6 Ак Барс 21 9 12 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Нефтехимик 21 9 12 19
9 Трактор 21 8 13 19
10 Авангард 21 8 13 18
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 17:00
Металлург – Ак Барс
 2 : 1
24.10 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.10 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
24.10 19:30
ЦСКА – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости