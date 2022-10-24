Илья Воробьев: «Здорово сработали оба вратаря, и еще два парня сверху здорово сыграли: наши видеотренеры Мельников и Палей»

Главный тренер «Металлург» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

«Очень плотная, напряженная игра, как и ожидалось. Играли в третий раз, в принципе, друг друга изучили. В первом периоде были моменты, во втором много пришлось обороняться, на нас накладывали смены, но мы все равно превзошли соперника по броскам.

Моменты были, моменты были с двух сторон. Сегодня очень здорово сработали оба вратаря, и еще два парня сверху здорово сыграли: наши видеотренеры Мельников и Палей. И Клемен Мохорич, они увидели, что было касание головы вратаря, здорово сработали, нам передали и отменили гол. Потом забили в большинстве и на жилах выиграли очень хороший матч», — приводит слова тренера сайт КХЛ.