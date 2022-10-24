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Радулов — о поражении от «Магнитки»: «Когда забиваешь один гол, тяжело выиграть матч»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Ак Барс» не первый матч производит впечатление команды, которая выходит как на последний бой. Чего не хватает для побед?

— Все просто: мы не можем забить. Когда забиваешь один гол, тяжело выиграть матч. Надо больше бросать, стараться забивать «грязные» голы. Не сказал бы, что мы сегодня в чем-то уступили, кроме реализации. Мы играли как команда, все работали, создали много моментов, но удача не повернулась в нашу сторону. Так бывает, когда упускаешь уверенность и удачу. Вернуть их можно только через работу. Главное — не вешать голову. Надо взять самое хорошее от сегодняшней игры и перенести на следующую. Рано или поздно она будет отскакивать в нашу сторону, и мы будем забивать.

— А что сегодня было хорошее?

— То, что все бились, боролись, отрабатывали в обороне, играли как единое целое. Не думаю, что мы сегодня много позволили «Магнитке», хотя соперник играл прилично. Не зря команда идет наверху таблицы. Это был хороший тест для нас с учетом прошлого поражения.

— Вы сказали про «грязные» голы. Но от вас, Шипачева, Кагарлицкого и других мастеров ждут красивых шайб. Почему не работают комбинации?

— Я же говорю, что все идет от работы. Надо играть на команду и делать маленькие вещи. В каждом микроэпизоде надо стараться выиграть борьбу. Это придает уверенность. И конечно, надо больше бросать, лезть на ворота и закрывать вратаря. Сейчас в лиге хорошие вратари. Прямые броски они как правило ловят. Поэтому нужно создавать помеху, лезть на пятак, пытаться подправить или добить шайбу. Так и переворачивают неудачные серии.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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