Никитин о поражении «Салавату»: «Всех с Новым годом, Уфу — с победой»
Главный тренер «Локомотива» из Ярославля Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2).
«Всех с Новым годом, Уфу — с победой! Игра в неравных составах решила исход матча: дали много шансов команде соперника. Из-за неоправданных в техническом плане удалений мы проиграли, но это хоккей. Сыграл ли с «Локомотивом» злую шутку момент, когда Чехович не попал в пустые ворота во втором периоде? Надо было заканчивать игру (смеется). Ничего не произошло. На лавке сказали: «Все нормально, играем дальше». Конечно, обидно не забивать в такие моменты. У него сегодня день рождения, жалко, конечно, мог бы быть хороший подарок, но мужчина должен проходить через это», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Салават Юлаев» с 57 очками занимает 4-е место на Востоке. «Локомотив» с 65 очками — на 2-й строчке «Запада».
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