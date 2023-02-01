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1 февраля, 23:49

Игорь Никитин о победе над СКА: «Против нас выходит лидер КХЛ, поэтому у ребят есть особый настрой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

— Тяжелая игра, пришлось много обороняться. Ребята играли самоотверженно, думаю, поэтому мы и выиграли.

— Вы четыре раза смогли обыграть лидера КХЛ на длинной дистанции — в чем секрет?

— Не скажу, что мы как-то особенно готовимся к этим играм. Но, как вы сами сказали, против нас выходит лидер КХЛ, поэтому у ребят есть особый настрой, и нам не надо их дополнительно мотивировать. Не скажу, что это какая-то закономерность или тенденция, только один момент отмечу.

— Можете сказать, что сегодня план на игру сработал на все сто?

— Относительно результата — конечно. Но хоккей тем и прекрасен, что он непредсказуем. Всегда работаешь по факту, какие-то планы строить можно перед игрой, но во время нее установок становится очень много, поэтому стараемся все корректировать. Что-то исправлять, что-то улучшать и всегда подстраиваться под соперника. Сегодня нам противостоял сильный соперник, он заставлял делать ошибки. На них важно уметь правильно реагировать, что сегодня мы делали хорошо.

— Во втором периоде соперники набрали 24 минуты штрафа на двоих. Был ли какой-то триггер для того, чтобы игра получилась настолько жесткой?

— Эмоции — это такая же составляющая хоккея, как и мастерство. С одной стороны, они обязательно должны быть, а с другой — их нужно контролировать. К этому можно относиться по-разному, но без эмоций не бывает ни побед, ни поражений. И это то, что любят болельщики. Где-то, конечно, мы допустили ошибки, но это тоже часть игры и опыт, через который мы проходим.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-lokomotiv-priess-konfierientsiia-12/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Игорь Никитин
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