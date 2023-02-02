Шуми Бабаев оценил шансы «Барыса» на выход в плей-офф
Агент главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки Шуми Бабаев поделился мнением о шансах казахстанской команды в борьбе за место в плей-офф.
«Дальше предстоят тяжелейшие матчи и ни одного проходного соперника, все решают какие-то задачи. Но чего жаловаться? «Барыс» сам себя загнал в эту ситуацию, в это турнирное положение. Так что, ничего не остается, надо выбираться. Мне лично очень хочется, чтобы казахстанская команда попала в плей-офф, но... Будет тяжело, запаса нет, все игры получаются плотные, и очки надо выгрызать у любого соперника. Только так можно остаться в обойме команд, которые бьются за одно место в плей-офф. Правда, пока есть вариант, что к ним примкнет «Адмирал», и мест станет два. Так что нас ждет интересная борьба», — цитирует Бабаев Betonmobile.ru.
«Барыс» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 57 очков в 60 матчах КХЛ.
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