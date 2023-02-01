Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном конфликте с Никитой Гусевым
Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему нападающий Никита Гусев пропусти матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).
— Сегодня отсутствовал Никита Гусев. Можете объяснить почему? Может быть, у вас конфликт?
— У нас нет конфликтов в команде. Идет ротация. Постоянно отдыхают лидеры. Если вы заметили, многие лидеры уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая «физика» в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф. У нас все впереди. Сегодня мы увидели ту энергию и скорости, которые хотели. А с Никитой мы работаем. Все обсудили, готовимся. Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф. У нас серьезный опыт совместной работы, много побед, но есть и поражения. Мы хотим их исключить. Идет восстановление и подготовка к плей-офф.
— В НХЛ Гусева критиковали за медленное катание. Что можете сказать по этому поводу?
— Это все нужно тренировать. Работать над общим физическим состоянием. Для любого хоккеиста главное — здоровье. Требуется богатырское здоровье, чтобы играть в такой хоккей. Сегодня все команды играют здорово, в быстрый хоккей. Вы видели — мы бросили 44 раза, соперник — 16 раз. В то же время сами себе забили гол. Надо более ответственно относиться к реализации, больше работать над тем, чтобы вылезать на «пятак» и забивать. Здорово сыграл вратарь «Локомотива» — нужно отметить Исаева. Но в плей-офф будет совсем другая игра.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|43
|16
|91
|2
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|3
|Локомотив
|59
|35
|24
|78
|4
|ЦСКА
|57
|36
|21
|78
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|8
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|56
|7
|49
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|57
|30
|27
|70
|6
|Сал. Юлаев
|58
|30
|28
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|2.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|2.02
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург
|- : -