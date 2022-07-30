Алексей Кудашов подвел итоги первых сборов «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после завершения контрольного матча против «Металлурга» (2:3 ОТ) подвел итоги первых сборов.

— Главный итог сегодняшней игры — это завершение сборов. По игре нет смысла рассуждать, еле ползали, у кого-то не получалось. Дали поиграть ребятам на разных позициях, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Ждали от звена Каблукова такой результативности?

— На тренировках много что видно, понимаем у кого какой потенциал. Поэтому ничего удивительного.

— Как пришла идея провести матч в таком формате?

— Этому формату лет пять. Многие команды стали так играть. Мы так в Ярославле делали против «Трактора». На этих сборах шесть пятерок было. Нужно чтобы все сыграли.

— Какие впечатления от сборов в целом?

— Самые положительные. Мы выполнили всю программу. Этот сбор был нагрузочный, мы закладывали функционал.

— С кем-то после сборов расстаетесь?

— Приедем посмотрим, врачи доложат у кого какие болячки. Позже будем решать.

— Ребята из Петербурга стали частью коллектива?

— Да, они органично влились. Они с нами долго, поэтому они освоились.

— Какое состояние у Сергея Бойкова?

— У него небольшой перелом, при этом такой, при котором можно кататься. Он занимается в Москве.