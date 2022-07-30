Алексей Кудашов подвел итоги первых сборов «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после завершения контрольного матча против «Металлурга» (2:3 ОТ) подвел итоги первых сборов.
— Главный итог сегодняшней игры — это завершение сборов. По игре нет смысла рассуждать, еле ползали, у кого-то не получалось. Дали поиграть ребятам на разных позициях, — цитирует тренера сайт «Динамо».
— Ждали от звена Каблукова такой результативности?
— На тренировках много что видно, понимаем у кого какой потенциал. Поэтому ничего удивительного.
— Как пришла идея провести матч в таком формате?
— Этому формату лет пять. Многие команды стали так играть. Мы так в Ярославле делали против «Трактора». На этих сборах шесть пятерок было. Нужно чтобы все сыграли.
— Какие впечатления от сборов в целом?
— Самые положительные. Мы выполнили всю программу. Этот сбор был нагрузочный, мы закладывали функционал.
— С кем-то после сборов расстаетесь?
— Приедем посмотрим, врачи доложат у кого какие болячки. Позже будем решать.
— Ребята из Петербурга стали частью коллектива?
— Да, они органично влились. Они с нами долго, поэтому они освоились.
— Какое состояние у Сергея Бойкова?
— У него небольшой перелом, при этом такой, при котором можно кататься. Он занимается в Москве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
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|0
|2
|Динамо Мн
|0
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|3
|Динамо М
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|0
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|4
|Куньлунь
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|0
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|5
|Локомотив
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|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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