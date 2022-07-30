Радулов рассказал, что мог перейти в «Рейнджерс» в прошлом сезоне
Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, что мог перейти в «Рейнджерс» в прошлом сезоне.
— Говорят, в конце прошлого сезон был шанс, что вас могли обменять в «Рейнджерс».
— Было, было, было, но прошло, как поется в песне. Был такой разговор, но что-то клубы не сошлись. Такие переговоры ведутся без игроков. Я просто сидел и ждал. Но этого не произошло. Ничего страшного.
— Как вы общаетесь с Панариным?
— Да нормально. Я давно его знаю. Он ведь в своей время играл в «Витязе» с моим старшим братом. Знаю Тему давно.
36-летний Радулов покинул КХЛ в 2016 году и перешел в «Монреаль». Спустя год он стал хоккеистом «Далласа», за который выступал до конца сезона-2021/22. В прошлом сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Старз».
14 июля «Ак Барс» объявил о заключении контракта с Радуловым на 2 года.
|Западная конференция
|И
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|П
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|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
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|5
|Локомотив
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|0
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|6
|Северсталь
|0
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|0
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|7
|СКА
|0
|0
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|8
|Сочи
|0
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|9
|Спартак
|0
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|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
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|11
|ЦСКА
|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|0
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|3
|Адмирал
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|0
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|4
|Ак Барс
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|0
|0
|0
|5
|Амур
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|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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