Радулов рассказал, что мог перейти в «Рейнджерс» в прошлом сезоне

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, что мог перейти в «Рейнджерс» в прошлом сезоне.

— Говорят, в конце прошлого сезон был шанс, что вас могли обменять в «Рейнджерс».

— Было, было, было, но прошло, как поется в песне. Был такой разговор, но что-то клубы не сошлись. Такие переговоры ведутся без игроков. Я просто сидел и ждал. Но этого не произошло. Ничего страшного.

— Как вы общаетесь с Панариным?

— Да нормально. Я давно его знаю. Он ведь в своей время играл в «Витязе» с моим старшим братом. Знаю Тему давно.

36-летний Радулов покинул КХЛ в 2016 году и перешел в «Монреаль». Спустя год он стал хоккеистом «Далласа», за который выступал до конца сезона-2021/22. В прошлом сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Старз».

14 июля «Ак Барс» объявил о заключении контракта с Радуловым на 2 года.