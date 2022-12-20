Кудашов — о победе над «Спартаком»: «Можно матч охарактеризовать так: не эффектно, но эффективно»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).
— Отличная атмосфера! Да, один матч сегодня был, но мы увидели полный стадион и болельщиков, которые поддерживали. Это придает дополнительный импульс игрокам. Что касается игры, то можно матч охарактеризовать так: не эффектно, но эффективно. Не все получалось, но сделали правильные вещи и выиграли игру.
— Сборники были далеко не в идеальных кондициях. Пошел ли на пользу им день паузы?
— Естественно им пошло на пользу. Но если смотреть календарь, то белорусы играли через день, а сборная России два дня подряд. Но этот день пошел на пользу всем, так как игроки были в нормальном тонусе.
— Удивлены ли дублем Кирилла Готовца?
— Нет, не удивлен. Все сделали здорово. Накатили, бросили, закрыли вратаря. Очень хорошо, что так сделали, но не удивлен.
— Показалось, что после первой шайбы Готовец ушел на лавку, но его тут же отправили на лед. Прочувствовали момент, что может вторую забить?
— На самом деле порядок выхода смен там был, но после второго гола начали смеяться и хотели выпустить на третью подряд. Но на деле они сыграли короткий отрезок.
— Первые две шайбы в большинстве — это свежие ноги игроков или больше мастерство Бреннана Менелла, который шикарные передачи раздавал?
— Сложно ответить. Были и те, кто из сборной приехал. В большинстве играют те, кто обладают созидательным мастерством.
— Владислав Кодола на ваших глазах провел отличный турнир за сборную и сегодня угодил в запас. С чем это связано?
— Последние игры, когда не было Уила, он играл нормально в ведущих звеньях, поэтому сейчас это ротация. Центральные у нас были, а Владу дали отдохнуть после сборной.
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