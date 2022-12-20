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Сегодня, 23:29

Кудашов — о победе над «Спартаком»: «Можно матч охарактеризовать так: не эффектно, но эффективно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).

— Отличная атмосфера! Да, один матч сегодня был, но мы увидели полный стадион и болельщиков, которые поддерживали. Это придает дополнительный импульс игрокам. Что касается игры, то можно матч охарактеризовать так: не эффектно, но эффективно. Не все получалось, но сделали правильные вещи и выиграли игру.

— Сборники были далеко не в идеальных кондициях. Пошел ли на пользу им день паузы?

— Естественно им пошло на пользу. Но если смотреть календарь, то белорусы играли через день, а сборная России два дня подряд. Но этот день пошел на пользу всем, так как игроки были в нормальном тонусе.

— Удивлены ли дублем Кирилла Готовца?

— Нет, не удивлен. Все сделали здорово. Накатили, бросили, закрыли вратаря. Очень хорошо, что так сделали, но не удивлен.

— Показалось, что после первой шайбы Готовец ушел на лавку, но его тут же отправили на лед. Прочувствовали момент, что может вторую забить?

— На самом деле порядок выхода смен там был, но после второго гола начали смеяться и хотели выпустить на третью подряд. Но на деле они сыграли короткий отрезок.

— Первые две шайбы в большинстве — это свежие ноги игроков или больше мастерство Бреннана Менелла, который шикарные передачи раздавал?

— Сложно ответить. Были и те, кто из сборной приехал. В большинстве играют те, кто обладают созидательным мастерством.

— Владислав Кодола на ваших глазах провел отличный турнир за сборную и сегодня угодил в запас. С чем это связано?

— Последние игры, когда не было Уила, он играл нормально в ведущих звеньях, поэтому сейчас это ротация. Центральные у нас были, а Владу дали отдохнуть после сборной.

Источник: https://dynamo.ru/news/229853-aleksey_kudashov____ne__effektno__no__effektivno__
Алексей Кудашов
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ХК Спартак (Москва)
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