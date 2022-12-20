Московское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло «Спартак»

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Голами в составе бело-голубых отметились Джордан Уил, Павел Кудрявцев, Кирилл Готовец, оформивший дубль, и Максим Джиошвили. За красно-белых забили Максим Чудинов и Шейн Принс.

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице «Запада», набрав 51 очко в 41 матче. «Спартак» находится на шестой строчке с 46 очками в 42 играх.

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«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Уил — 9 (бол., Менелл), 4:26 — 1:0. Кудрявцев — 4 (бол., Уил, Менелл), 5:39 — 2:0. Чудинов — 2 (бол., Принс), 16:49 — 2:1. Готовец — 2 (Менелл, Скоренов), 42:38 — 3:1. Готовец — 3, 43:00 — 4:1. Принс — 10 (Хохлачев), 51:40 — 4:2. Джиошвили — 11 (п.в.), 58:55 — 5:2.

Вратари: Коновалов — Рибар (Красиков, 43:00, 57:39 — 58:55).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 28 (9+7+12) — 32 (10+8+14).

Судьи: Морозов, Юдаков.

20 декабря. Москва. «ВТБ Арена».