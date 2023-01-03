Федоров: «Работаем над началом матча, но не всегда получается»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Не всегда легко отыгрываться с нулей, и с 1:2, с такой организованной командой, но ребята нашли в себе силы. Хотелось бы, конечно, чтобы нас догоняли, но все бывает. Все-таки большая сумма игр сыграна, хоккеисты тоже люди, может где-то подустали. Работаем над началом матча, но не всегда получается. Сделаем выводы определенные, может быть даже схемы некоторые поменяем, чтобы начинать быть в лидерах. Это занимает очень много энергии, догонять соперника.
К счастью, сегодня справились, молодцы. Показали характер, волю. Про овертайм ничего не буду говорить, все и так понятно. Пришлось опять сделать вариант с большинством, как вы видите, 3 или 4 полупотери могли привести результат в другую сторону, поэтому, проанализируем, посмотрим, что там можно сделать», — цитирует Федорова пресс-служба армейского клуба.
ЦСКА с 63 очками расположился на 3-м месте Запада.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|46
|35
|11
|74
|2
|Локомотив
|46
|29
|17
|65
|3
|ЦСКА
|45
|29
|16
|63
|4
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|60
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|46
|21
|25
|49
|8
|Северсталь
|45
|18
|27
|46
|9
|Динамо Мн
|47
|18
|29
|45
|10
|Куньлунь
|47
|16
|31
|36
|11
|Сочи
|45
|5
|40
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|46
|28
|18
|62
|2
|Металлург
|46
|27
|19
|60
|3
|Авангард
|46
|28
|18
|60
|4
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|5
|Сал. Юлаев
|45
|23
|22
|55
|6
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Барыс
|46
|21
|25
|45
|9
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|10
|Амур
|45
|18
|27
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
|4.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Локомотив
|- : -
|4.01
|14:30
|
Трактор – СКА
|- : -
|4.01
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|4.01
|17:00
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -