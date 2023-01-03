Чернышов о голе за «Динамо»: «Безумно приятно встать в ряд с таким великим хоккеистом, как Овечкин»

Чернышов поделился эмоциями после гола в ворота ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов поделился эмоциями после гола в ворота ЦСКА (2:3 ОТ).

Форвард в возрасте 17 лет и 34 дней стал самым молодым автором гола в составе «Динамо» в лиге. Овечкин, забивавший в 16 лет — самый юный автор гола в составе бело-голубых в истории выступления в суперлиге.

«Безумно приятно, эмоции, но поражение смазало это событие. Незабываемые эмоции, что встал в такой ряд с таким великим хоккеистом», — цитирует игрока ТАСС.

«Динамо» прервало серию из 6 побед подряд и набрало 60 очков (5-е место на Западе). ЦСКА с 63 очками — на 3-м месте Запада.