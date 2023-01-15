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Сегодня, 20:24

Разин: «ЦСКА — чемпион, команда с приличным составом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:4).

«Играли на равных, жалко, что пропустили в меньшинстве. В большинстве сами создавали моменты, но не забили, не использовали их. Сашка Самонов держал нас в игре, особенно когда пропустили много контратак в конце второго периода.

ЦСКА — чемпион, команда с приличным составом. Сегодня, как назло для нас, многие у них вернулись из лазарета. Думаю, результат — заслуга ЦСКА, а не наши недоработки. Мы оставили на льду много сил, много эмоций. Следующая игра очень важна для нас, будем готовиться к ней», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/15/508368.html
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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